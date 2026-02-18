Conférence Quelques personnalités cassidaines par Les amis du Musée de Cassis Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) Cassis

Conférence Quelques personnalités cassidaines par Les amis du Musée de Cassis

Samedi 25 avril 2026 à partir de 10h. Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) 4 rue Docteur Severin Icard Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Le samedi 25 avril 2026 à 10h, venez participer à la conférence Quelques personnalités cassidaines à la MEVA de Cassis.

Organisée par l’association Les amis du Musée et présentée par Pierre Soula. .

Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) 4 rue Docteur Severin Icard Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 75 51 53 gerard.gaudin375@orange.fr

English :

On Saturday, April 25, 2026 at 10 a.m., join us for a talk entitled Quelques personnalités cassidaines at the MEVA in Cassis.

