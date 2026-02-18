Conférence Quelques personnalités cassidaines par Les amis du Musée de Cassis Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) Cassis
Samedi 25 avril 2026 à partir de 10h. Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) 4 rue Docteur Severin Icard Cassis Bouches-du-Rhône
Le samedi 25 avril 2026 à 10h, venez participer à la conférence Quelques personnalités cassidaines à la MEVA de Cassis.
Organisée par l’association Les amis du Musée et présentée par Pierre Soula. .
Maison de l’Europe et de la Vie Associative (MEVA) 4 rue Docteur Severin Icard Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 75 51 53 gerard.gaudin375@orange.fr
English :
On Saturday, April 25, 2026 at 10 a.m., join us for a talk entitled Quelques personnalités cassidaines at the MEVA in Cassis.
