Autisme et troubles du neurodéveloppement : où en sommes-nous en 2026 ?, avec Frédérique Bonnet-Brilhaut, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Autisme et troubles du neurodéveloppement : où en sommes-nous en 2026 ?, avec Frédérique Bonnet-Brilhaut Mardi 17 mars, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit
Les connaissances ont profondément avancé sur la compréhension de l’autisme. Mais la diversité des formes cliniques de l’autisme questionne encore sur les mécanismes à l’origine de cette atypicité du développement..
Avec une prévalence générale de 1% de la population, il ne concerne plus uniquement les enfants mais également les adultes où les personnes vieillissantes.
Dans le cadre de la Semaine du cerveau. En partenariat avec l’Institut des neurosciences cliniques de Rennes.
Frédérique Bonnet-Brilhaut est professeure de physiologie à l’Université de Tours et responsable du Centre d’Excellence EXAC-T dans le domaine des troubles du neurodéveloppement et de l’autisme.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Quels sont les mécanismes à l’origine de l’autisme et des troubles du neurodéveloppement ? La psychiatre Frédérique Bonnet-Brilhaut nous répond.
