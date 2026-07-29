Autisme l’art de s’exprimer Parc nautique de Hyères Hyères

Informations pratiques

Hyères

Autisme l’art de s’exprimer

Parc nautique de Hyères 12 avenue du Docteur Robin Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale, le Pôle Ressources Autisme et l’association Aidera Var organisent, au parc nautique de Hyères, une journée forum autour du thème Autisme: l’art de s’exprimer

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Parc nautique de Hyères 12 avenue du Docteur Robin Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@aideravar.com

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English : Autism: The Art of Self-Expression

As part of Mental Health Awareness Week, the Autism Resource Center and the Aidera Var association are organizing a one-day forum at the Hyères Water Park on the theme: “Autism: The Art of Self-Expression”

L’événement Autisme l’art de s’exprimer Hyères a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Provence Méditerranée