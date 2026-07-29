Autisme l’art de s’exprimer Parc nautique de Hyères Hyères
mercredi 14 octobre 2026 · Parc nautique de Hyères · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Autisme l’art de s’exprimer
Parc nautique de Hyères 12 avenue du Docteur Robin Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale, le Pôle Ressources Autisme et l’association Aidera Var organisent, au parc nautique de Hyères, une journée forum autour du thème Autisme: l’art de s’exprimer
.
Parc nautique de Hyères 12 avenue du Docteur Robin Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@aideravar.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Autism: The Art of Self-Expression
As part of Mental Health Awareness Week, the Autism Resource Center and the Aidera Var association are organizing a one-day forum at the Hyères Water Park on the theme: “Autism: The Art of Self-Expression”
L’événement Autisme l’art de s’exprimer Hyères a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
À voir aussi à Hyères (Var)
- Feu d’artifice à L’Ayguade Hyères 8 août 2026
- Trois Cafés Gourmands Place Clémenceau Hyères 11 août 2026
- Natif Festival à l’hippodrome de Hyères Hippodrome de la Plage Hyères 21 août 2026
- Feu d’artifice à la Capte Port de La Capte Hyères 25 août 2026
- Visite guidée Calder en famille Centre-ville Hyères 27 août 2026