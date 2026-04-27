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Autocross Sprint Car ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Issoire

Autocross Sprint Car ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Issoire samedi 27 juin 2026.

Lieu : ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13

Adresse : Circuit terre du CEERTA

Ville : 63500 Issoire

Département : Puy-de-Dôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 10 10 10 Pass journée samedi ou dimanche

Issoire

Autocross Sprint Car

ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Circuit terre du CEERTA Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pass journée samedi ou dimanche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Le Circuit Terre du CEERTA accueille pour la 1ere fois une manche de Championnat de France d’Autocross/ Sprint Car +200 pilotes, jusqu’à 450 ch, vitesse et glisse au programme ! Restauration et buvette sur place.
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ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Circuit terre du CEERTA Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   issoiresportauto@gmail.com

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English :

For the 1st time, the Circuit Terre du CEERTA hosts a round of the French Autocross/Sprint Car Championship: over 200 drivers, up to 450 hp, speed and glide on the program! Catering and refreshments on site.

L’événement Autocross Sprint Car Issoire a été mis à jour le 2026-04-27 par Auvergne Pays d’Issoire

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