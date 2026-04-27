Autocross Sprint Car ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Issoire

Issoire

Autocross Sprint Car

ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Circuit terre du CEERTA Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pass journée samedi ou dimanche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Circuit Terre du CEERTA accueille pour la 1ere fois une manche de Championnat de France d’Autocross/ Sprint Car +200 pilotes, jusqu’à 450 ch, vitesse et glisse au programme ! Restauration et buvette sur place.

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ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Circuit terre du CEERTA Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes issoiresportauto@gmail.com

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English :

For the 1st time, the Circuit Terre du CEERTA hosts a round of the French Autocross/Sprint Car Championship: over 200 drivers, up to 450 hp, speed and glide on the program! Catering and refreshments on site.

L’événement Autocross Sprint Car Issoire a été mis à jour le 2026-04-27 par Auvergne Pays d’Issoire