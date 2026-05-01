Championnat de France Autocross Sprint Car d’Issoire Circuit terre du CEERTA Issoire

Issoire

Championnat de France Autocross Sprint Car d’Issoire

Circuit terre du CEERTA Accès A75 sortie 13 Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10 € Pass journée 15€ PAss Week-end Gratuit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Circuit Terre du CEERTA à Issoire accueille pour la 1ere fois une manche de Championnat de France d’Autocross Sprint Car +200 pilotes, jusqu’à 450 ch, vitesse et glisse au programme ! Venez vivre un week-end 100% adrénaline !

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Circuit terre du CEERTA Accès A75 sortie 13 Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes issoiresportauto@gmail.com

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English :

The Circuit Terre du CEERTA in Issoire welcomes for the 1st time a round of the French Autocross Sprint Car Championship: +200 drivers, up to 450 hp, speed and glide on the program! Come and experience a 100% adrenaline-filled weekend!

L’événement Championnat de France Autocross Sprint Car d’Issoire Issoire a été mis à jour le 2026-05-01 par Auvergne Pays d’Issoire