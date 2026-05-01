Championnat de France Autocross Sprint Car d’Issoire Circuit terre du CEERTA Issoire
Championnat de France Autocross Sprint Car d’Issoire Circuit terre du CEERTA Issoire samedi 27 juin 2026.
Issoire
Championnat de France Autocross Sprint Car d’Issoire
Circuit terre du CEERTA Accès A75 sortie 13 Issoire Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
10 € Pass journée 15€ PAss Week-end Gratuit -12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:30:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Circuit Terre du CEERTA à Issoire accueille pour la 1ere fois une manche de Championnat de France d’Autocross Sprint Car +200 pilotes, jusqu’à 450 ch, vitesse et glisse au programme ! Venez vivre un week-end 100% adrénaline !
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Circuit terre du CEERTA Accès A75 sortie 13 Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes issoiresportauto@gmail.com
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English :
The Circuit Terre du CEERTA in Issoire welcomes for the 1st time a round of the French Autocross Sprint Car Championship: +200 drivers, up to 450 hp, speed and glide on the program! Come and experience a 100% adrenaline-filled weekend!
L’événement Championnat de France Autocross Sprint Car d’Issoire Issoire a été mis à jour le 2026-05-01 par Auvergne Pays d’Issoire