Autodrome Italian Meeting Avenue Georges Boillot 91310 Linas Linas

Autodrome Italian Meeting

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Berceau de certaines des marques automobiles les plus prestigieuses, l’Italie sera mise à l’honneur à travers son savoir-faire mécanique, sportif et culturel. Cet événement réunit plusieurs centaines de voitures et de motos.

Avenue Georges Boillot 91310 Linas Autodrome Linas-Montlhéry Linas 91310 Essonne Île-de-France communication@utac.com

English :

As the birthplace of some of the world?s most prestigious automotive brands, Italy will be honored for its mechanical, sporting and cultural expertise. The event brings together several hundred cars and motorcycles.

