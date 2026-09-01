Informations pratiques

Lens

Automne, la course aux champignons Théâtre Mariska

10 rue Henri Darras Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Comme à chaque période de vacances scolaires, le Théâtre Mariska propose à son public plusieurs spectacles de marionnettes à fils dans lesquels Petit Jean, un jeune héros, va vivre d’incroyables aventures.

C’est l’automne, Pappy a décidé d’emmener son petit fils, Petit Jean, à la cueillette des champignons. Il veut lui apprendre à cueillir les meilleurs et éviter les vénéneux ! Petit Jean a tout à apprendre, la forme les couleurs, comment se présentent les meilleurs champignons…

Les couleurs de l’automne se sont installées dans le feuillage des arbres, tout est jaune, orangé, rouge…La couleur des feuillages est flamboyante !

Petit Jean a emmené son cerf-volant Attention dit Pappy, il ne faut pas que ton cerf-volant s’accroche dans les branches ! , Ne t’inquiète pas Pappy je vais faire très attention dit Petit Jean. .

10 rue Henri Darras Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

As it does every school vacation season, Théâtre Mariska offers its audiences several string puppet shows in which Petit Jean, a young hero, goes on incredible adventures.

L’événement Automne, la course aux champignons Théâtre Mariska Lens a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Lens-Liévin