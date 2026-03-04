Autour de Mozart, Temple de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Autour de Mozart Samedi 28 mars, 18h00 Temple de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille Gard

tarif unique : 12 € – adhérents Renc’Arts : 5 €

Au programme, deux pièces incontournables de Wolfgang Amadeus Mozart, qui mèle profondeur dramatique et gaité pure : le Divertimento en Ré majeur K 136 et le Quatuor en Do majeur K 465, l’un des plus connus, et intitulé les Dissonnances pour son étonnante audace harmonique.

Le génie de Mozart sera servi par le jeu nuancé et spontannée du quatuor Opale.

Formées au Conservatoire de Perpignan, nos quatre musiciennes liées par l’amitié et le désir de transmettre le goût de la musique, se sont réunies pour constituer en 2012 ce quatuor à cordes .

Actuellement, trois d’entre elles restent en piste : Cécile Teixidor, second violon, Chantal Chollet, alto, et Shani Mégret, violoncelle ; elles enseignent la pratique de leur instrument au Conservatoire dont elles sont issues.

La quatrième a été remplacée par Justine Vicens, premier violon, qui a obtenu, en 2019 le diplôme national supérieur de professeur de musique (DNSPM) au sein du Pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt.

Ce concert est organisé par Renc’Arts en Cévennes, en complicité avec l’Archipel, scène nationale de Perpignan

Temple de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 30140 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 30140 Gard Occitanie

