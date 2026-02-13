Autour de Mozart, Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Autour de Mozart Samedi 28 mars, 18h00 Temple Gard

12 €, gratuit -12 ans

Proposé par l’association Renc’Arts en Cévennes.

Temple 30140 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 30140 Gard Occitanie 06 98 64 89 70 http://www.rencartsencevennes.fr

Le quatuor féminin Opale vous invite à partager deux pièces incontournables du compositeur autrichien : le Divertimento en Ré majeur K. 136 et le Quatuor en Do majeur K. 465. Spectacle Musique