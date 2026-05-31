Autour de nos puits, de nos sources et de nos rivières, Place, Élincourt-Sainte-Marguerite
Autour de nos puits, de nos sources et de nos rivières, Place, Élincourt-Sainte-Marguerite samedi 27 juin 2026.
Autour de nos puits, de nos sources et de nos rivières Samedi 27 juin, 10h00 Place Oise
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Rendez-vous sur la place du village pour une balade dans le village sur le thème de l’eau.
Place 60157 Élincourt Sainte Marguerite Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France
Balade commentée sur l’eau à Élincourt visite balade
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