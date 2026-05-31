Autour de nos puits, de nos sources et de nos rivières, Place, Élincourt-Sainte-Marguerite

Autour de nos puits, de nos sources et de nos rivières Samedi 27 juin, 10h00 Place Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Rendez-vous sur la place du village pour une balade dans le village sur le thème de l’eau.

Place 60157 Élincourt Sainte Marguerite Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France

Balade commentée sur l’eau à Élincourt visite balade