Challenge Adventure Élincourt-Sainte-Marguerite
Challenge Adventure Élincourt-Sainte-Marguerite samedi 20 juin 2026.
Élincourt-Sainte-Marguerite
Challenge Adventure
11 Chemin de la Borne aux Loups Élincourt-Sainte-Marguerite Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin, préparez vous à vivre une journée rythmée par des activités sportives et ludiques, accessibles à tous les amateurs de sensations et de convivialité.
Inscription gratuite sur https://le-challenge-adventure.adeorun.com pour les sportifs et sur place pour les familles de 14h à 17h.
Le samedi 20 juin, préparez vous à vivre une journée rythmée par des activités sportives et ludiques, accessibles à tous les amateurs de sensations et de convivialité.
Inscription gratuite sur https://le-challenge-adventure.adeorun.com pour les sportifs et sur place pour les familles de 14h à 17h. .
11 Chemin de la Borne aux Loups Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 contact@cc-pays-sources.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday, June 20, get ready for a day of fun and sporting activities, open to all thrill-seekers.
Free registration on https://le-challenge-adventure.adeorun.com for sports enthusiasts and on site for families from 2pm to 5pm.
L’événement Challenge Adventure Élincourt-Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-05-07 par Nord-Compiégnois