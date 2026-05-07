Élincourt-Sainte-Marguerite

Challenge Adventure

11 Chemin de la Borne aux Loups Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin, préparez vous à vivre une journée rythmée par des activités sportives et ludiques, accessibles à tous les amateurs de sensations et de convivialité.

Inscription gratuite sur https://le-challenge-adventure.adeorun.com pour les sportifs et sur place pour les familles de 14h à 17h.

Le samedi 20 juin, préparez vous à vivre une journée rythmée par des activités sportives et ludiques, accessibles à tous les amateurs de sensations et de convivialité.

Inscription gratuite sur https://le-challenge-adventure.adeorun.com pour les sportifs et sur place pour les familles de 14h à 17h. .

11 Chemin de la Borne aux Loups Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 contact@cc-pays-sources.org

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English :

On Saturday, June 20, get ready for a day of fun and sporting activities, open to all thrill-seekers.

Free registration on https://le-challenge-adventure.adeorun.com for sports enthusiasts and on site for families from 2pm to 5pm.

L’événement Challenge Adventure Élincourt-Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-05-07 par Nord-Compiégnois