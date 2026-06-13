Autour des Lacs et des Parcs Lieu dit sur le Moulin Grande-Rivière Château vendredi 17 juillet 2026.

Grande-Rivière Château

Autour des Lacs et des Parcs

Lieu dit sur le Moulin Hameau du Moulin sur l’Abbaye Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:40:00

fin : 2026-08-28 18:45:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis du 13 juillet au 30 août 2026, venez vous initier à la technique de Marche Nordique, autour du Lac de l’abbaye chaussures de marche souples laissant la cheville libre, les bâtons sont prêtés. Tous les vendredis de 17h40 à 18h45. maximum 12 personnes .

Lieu dit sur le Moulin Hameau du Moulin sur l’Abbaye Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 34 37 05 garciaedwige@gmail.com

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English : Autour des Lacs et des Parcs

L’événement Autour des Lacs et des Parcs Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-06-13 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)