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Sanglier et cerf à la broche Grande-Rivière Château

Sanglier et cerf à la broche Grande-Rivière Château

Sanglier et cerf à la broche Grande-Rivière Château samedi 4 juillet 2026.

Adresse : chez la Joséphine

Ville : 39150 Grande-Rivière Château

Département : Jura

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 17 17 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Grande-Rivière Château

Sanglier et cerf à la broche

chez la Joséphine Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Sanglier et Cerf à la broche à 12h chez la Joséphine à Grande-Riviere Chateau.
Au menu Terrine de chevreuil et salades composées, sanglier et cerf à la broche (ou jambon de porc) gratin dauphinois, fromage, dessert & café.
Tarifs 20€ sur place ou 17€ à emporter
Sur réservation
Organisé par l’ACCA de Grande-Rivière Château   .

chez la Joséphine Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 21 66 

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English : Sanglier et cerf à la broche

L’événement Sanglier et cerf à la broche Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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