Sanglier et cerf à la broche Grande-Rivière Château
Sanglier et cerf à la broche Grande-Rivière Château samedi 4 juillet 2026.
Grande-Rivière Château
Sanglier et cerf à la broche
chez la Joséphine Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Sanglier et Cerf à la broche à 12h chez la Joséphine à Grande-Riviere Chateau.
Au menu Terrine de chevreuil et salades composées, sanglier et cerf à la broche (ou jambon de porc) gratin dauphinois, fromage, dessert & café.
Tarifs 20€ sur place ou 17€ à emporter
Sur réservation
Organisé par l’ACCA de Grande-Rivière Château .
chez la Joséphine Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 21 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sanglier et cerf à la broche
L’événement Sanglier et cerf à la broche Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX