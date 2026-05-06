Autour des Rencontres Philosophiques de Langres Langres
Autour des Rencontres Philosophiques de Langres Langres jeudi 1 octobre 2026.
Langres
Autour des Rencontres Philosophiques de Langres
Dans la Cité Historique Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-01
Tout public
Festival coorganisé par l’association ARPL et la Ville de Langres
La 16e édition du festival Autour des Rencontres philosophiques de Langres aura pour thématique Le Corps . Spectacles, conférences, tables rondes, visites, Escale Philo…
Programme détaillé à venir en août. .
Dans la Cité Historique Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Autour des Rencontres Philosophiques de Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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