Langres

Autour des Rencontres Philosophiques de Langres

Dans la Cité Historique Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-01

Tout public

Festival coorganisé par l’association ARPL et la Ville de Langres

La 16e édition du festival Autour des Rencontres philosophiques de Langres aura pour thématique Le Corps . Spectacles, conférences, tables rondes, visites, Escale Philo…

Programme détaillé à venir en août. .

Dans la Cité Historique Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Autour des Rencontres Philosophiques de Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne