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Autour des Rencontres Philosophiques de Langres Langres

Autour des Rencontres Philosophiques de Langres Langres

Autour des Rencontres Philosophiques de Langres Langres jeudi 1 octobre 2026.

Adresse
Dans la Cité Historique
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Autour des Rencontres Philosophiques de Langres

Dans la Cité Historique Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-01

Tout public
Festival coorganisé par l’association ARPL et la Ville de Langres
La 16e édition du festival Autour des Rencontres philosophiques de Langres aura pour thématique Le Corps . Spectacles, conférences, tables rondes, visites, Escale Philo…
Programme détaillé à venir en août.   .

Dans la Cité Historique Langres 52200 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Autour des Rencontres Philosophiques de Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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