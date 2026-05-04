Périgueux

AUTOUR DU PARC ARISTIDE BRIAND

Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 15:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Laissez-vous conter l’histoire du parc Aristide Briand et ses abords, espace de verdure au coeur d’un quartier contemporain, construit à l’est de l’antique Vesunna, entre Puy saint-front au nord, voie ferré au sud , et bordé par l’Isle. .

Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

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English : AUTOUR DU PARC ARISTIDE BRIAND

L’événement AUTOUR DU PARC ARISTIDE BRIAND Périgueux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Communal de Périgueux