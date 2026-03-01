Autour du polar

16 Rue Hippolyte Boyer Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Une soirée d’échanges conviviale autour du polar pour partager vos coups de cœur et découvrir de nouveaux romans policiers.

La boutique Le Tourne-Livres propose une soirée conviviale dédiée aux amateurs de romans policiers. Venez échanger autour de vos polars préférés et découvrir de nouvelles lectures dans une ambiance chaleureuse. Whodunit, thriller, polar noir, roman d’espionnage, judiciaire, historique ou de terreur tous les styles du genre sont les bienvenus pour nourrir la discussion. Ce moment de partage est ouvert à tous, que vous soyez lecteur passionné ou simple curieux. Rendez-vous mercredi 18 mars à 18h à la boutique Le Tourne-Livres, au Val d’Auron à Bourges. Entrée libre. .

16 Rue Hippolyte Boyer Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 83 68 94 letournelivres18@gmail.com

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English :

An evening of friendly discussion around detective fiction, where you can share your favorite stories and discover new detective novels.

L’événement Autour du polar Bourges a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BOURGES