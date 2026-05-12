AUTUN 1943 Chapelle des VII Dormants Maison Sainte-Barbe 7 Place Sainte-Barbe Autun

Autun

AUTUN 1943

Chapelle des VII Dormants Maison Sainte-Barbe 7 Place Sainte-Barbe 7 Place Sainte-Barbe Autun Saône-et-Loire

Tarif : 84 – 84 – 138 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-15

Après une première salle ephémère que vous avez aimé découvrir, l’Arche du Temps revient pour une nouvelle aventure: AUTUN 1943!

1943, l’occupant allemand s’est installé à Autun. Il mène une répression féroce contre la Résistance locale et traque chaque personne tentant d’échapper au STO.

Votre nom et ceux de vos amis figurent sur la prochaine liste de départ. Une seule option disparaître. Une mystérieuse vieille dame vous a donné rendez-vous. Elle affirme pouvoir vous aider… mais le danger est partout.

Dans le décor authentique de la Chapelle des VII Dormants, cet Escape Game vous plonge dans le passé récent d’Autun. Cherchez les indices, combinez les pistes et échappez à la milice locale !

De 3 à 6 joueurs, en famille, entre collègues ou entre amis, venez relever nos défis ! Au total, le briefing et l’enquête sont prévus pour une durée d’environ 1h30.

Pour effectuer une réservation, choisissez un créneau horaire libre dans les tableaux et le nombre de participants dans votre équipe. Les créneaux disponibles apparaissent directement sur notre page dédiée (en cliquant sur le bouton réserver en bas de page).

4 à 5 séances par jour, selon les jours.

Votre session est automatiquement réservée lorsque le paiement est enregistré. Il ne peut y avoir ni modification ni annulation par la suite. Au cas où, une personne non prévue (dans la limite de 6 joueurs au total) voudrait rejoindre la session, le prix demandé serait de 25€ supplémentaires.

Aucun ticket n’est à retirer. Merci de vous présenter avec votre facture que vous avez reçu lors de votre réservation. .

Chapelle des VII Dormants Maison Sainte-Barbe 7 Place Sainte-Barbe 7 Place Sainte-Barbe Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté archedutemps@outlook.fr

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English : AUTUN 1943

L’événement AUTUN 1943 Autun a été mis à jour le 2026-05-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II