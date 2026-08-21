Autun Art Nouveau Art Déco, Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe, Autun

Informations pratiques

Autun Art Nouveau Art Déco 19 et 20 septembre Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe Saône-et-Loire

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrons comment la ville adopte les grandes innovations architecturales et industrielles de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 50. Vous aurez également l’occasion d’entrer exceptionnellement dans des lieux confidentiels !

Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe Rue du Général Demetz, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}]

Découvrons comment la ville adopte les grandes innovations architecturales et industrielles de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 50. Entrées exceptionnelles dans des lieux confidentiels.

©Ville d’Autun