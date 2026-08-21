Autun Art Nouveau Art Déco, Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe, Autun
samedi 19 septembre 2026 · Kiosque à musique, Terrasse de l'Europe · Autun
Informations pratiques
Autun Art Nouveau Art Déco 19 et 20 septembre Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe Saône-et-Loire
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Découvrons comment la ville adopte les grandes innovations architecturales et industrielles de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 50. Vous aurez également l’occasion d’entrer exceptionnellement dans des lieux confidentiels !
Kiosque à musique, Terrasse de l’Europe Rue du Général Demetz, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}]
Découvrons comment la ville adopte les grandes innovations architecturales et industrielles de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 50. Entrées exceptionnelles dans des lieux confidentiels.
©Ville d’Autun
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- A la découverte de la cascade de Brisecou Autun 21 août 2026
- Visite insolite: goûtez le Moyen Âge Parvis Chanoine Grivot Autun 21 août 2026
- Villages vacances Espace Simone Veil Autun 24 août 2026
- Botaniste en herbe Atelier pour les 4-6 ans. Muséum d’Histoire Naturelle Autun 26 août 2026
- Rallye Mystère du Morvan ZAC de Bellevue Autun 5 septembre 2026