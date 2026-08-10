Rallye Mystère du Morvan ZAC de Bellevue Autun

Informations pratiques

Autun

Rallye Mystère du Morvan

ZAC de Bellevue Rte de Château-Chinon Autun Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

1 Les Mystères d’Autun RDV parking Intermarché, Autun.

Partez à la découverte de la cité antique d’Autun à travers un road book qui vous guidera tout au long d’un parcours touristique ponctué d’énigmes. Observez, réfléchissez et explorez son patrimoine exceptionnel sous un angle original. À chaque étape, récoltez des indices pour reconstituer le mot mystère final !

2 La Quête de la Potion Oubliée RDV parking mairie, La Grande-Verrière.

Une mystérieuse potion a disparu… À vous de retrouver sa formule !

Laissez-vous guider par une application, qui vous indiquera l’itinéraire étape par étape, comme un GPS. Traversez les magnifiques paysages du Parc naturel régional du Morvan, résolvez les énigmes disséminées tout au long du parcours et rassemblez les indices qui vous permettront de reconstituer la recette de la potion magique.

Deux possibilités pour participer

-Formule 1 jour choisissez le samedi (1) ou le dimanche (2).

-Formule Week-end participez aux deux journées et profitez de l’expérience complète !

Sans vitesse, sans compétition seulement le plaisir de conduire, de découvrir, de résoudre des énigmes et de partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Alors… serez-vous capable de percer les mystères d’Autun et de retrouver la formule de

la potion oubliée ?

Place limité à 40 véhicules/ jour.

Pour plus d’information contacter nous ! .

ZAC de Bellevue Rte de Château-Chinon Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 28 68 78 Vintageraidaventure@gmail.com

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English : Rallye Mystère du Morvan

L’événement Rallye Mystère du Morvan Autun a été mis à jour le 2026-08-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II