Rallye Mystère du Morvan ZAC de Bellevue Autun
samedi 5 septembre 2026 · ZAC de Bellevue · Autun
Informations pratiques
Autun
Rallye Mystère du Morvan
ZAC de Bellevue Rte de Château-Chinon Autun Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
1 Les Mystères d’Autun RDV parking Intermarché, Autun.
Partez à la découverte de la cité antique d’Autun à travers un road book qui vous guidera tout au long d’un parcours touristique ponctué d’énigmes. Observez, réfléchissez et explorez son patrimoine exceptionnel sous un angle original. À chaque étape, récoltez des indices pour reconstituer le mot mystère final !
2 La Quête de la Potion Oubliée RDV parking mairie, La Grande-Verrière.
Une mystérieuse potion a disparu… À vous de retrouver sa formule !
Laissez-vous guider par une application, qui vous indiquera l’itinéraire étape par étape, comme un GPS. Traversez les magnifiques paysages du Parc naturel régional du Morvan, résolvez les énigmes disséminées tout au long du parcours et rassemblez les indices qui vous permettront de reconstituer la recette de la potion magique.
Deux possibilités pour participer
-Formule 1 jour choisissez le samedi (1) ou le dimanche (2).
-Formule Week-end participez aux deux journées et profitez de l’expérience complète !
Sans vitesse, sans compétition seulement le plaisir de conduire, de découvrir, de résoudre des énigmes et de partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Alors… serez-vous capable de percer les mystères d’Autun et de retrouver la formule de
la potion oubliée ?
Place limité à 40 véhicules/ jour.
Pour plus d’information contacter nous ! .
ZAC de Bellevue Rte de Château-Chinon Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 28 68 78 Vintageraidaventure@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rallye Mystère du Morvan
L’événement Rallye Mystère du Morvan Autun a été mis à jour le 2026-08-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- Visite guidée: Les pierres nous nous dit… musée lapidaire Autun 10 août 2026
- Visite guidée Merveilles choisies du Musée Rolin au Panoptique Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun 12 août 2026
- Brunch Estival Place du Champ-de-Mars Autun 15 août 2026
- Soirée Gipsy Les Estivales d’Autun Place du Champ-de-Mars Autun 15 août 2026
- Visite guidée Drôles d’oiseaux, lumière sur une collection exotique Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun 18 août 2026