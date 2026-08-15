Villages vacances Espace Simone Veil Autun
lundi 24 août 2026 · Espace Simone Veil · Autun
Informations pratiques
Autun
Villages vacances
Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 1918 Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 16:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Les centres sociaux de la ville d’Autun ouvrent son village vacances devant l’Espace Simone Veil !
Tous les jours de 16h à 19h, venez profiter du lieu de vacances éphémères pour vous reposer, lire, papoter, jouer, créer, découvrir un atelier avec nos artistes (danse africaine, théâtre, dessin, cirque, musique).
Vendredi soir, après un repas partagé, le village vacances fait son spectacle avec un mélange des arts !
Gratuit et ouvert à tous. .
Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 1918 Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 76 50 espace.simone.veil@autun.com
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English : Villages vacances
L’événement Villages vacances Autun a été mis à jour le 2026-08-11 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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