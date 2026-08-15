Villages vacances Espace Simone Veil Autun

Informations pratiques

Autun

Villages vacances

Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 16:00:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Les centres sociaux de la ville d’Autun ouvrent son village vacances devant l’Espace Simone Veil !

Tous les jours de 16h à 19h, venez profiter du lieu de vacances éphémères pour vous reposer, lire, papoter, jouer, créer, découvrir un atelier avec nos artistes (danse africaine, théâtre, dessin, cirque, musique).

Vendredi soir, après un repas partagé, le village vacances fait son spectacle avec un mélange des arts !

Gratuit et ouvert à tous. .

Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 1918 Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 76 50 espace.simone.veil@autun.com

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English : Villages vacances

L’événement Villages vacances Autun a été mis à jour le 2026-08-11 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II