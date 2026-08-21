Autun médiévale, Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis, Autun

Informations pratiques

Autun médiévale Samedi 19 septembre, 15h00 Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez le quartier médiéval autour de la cathdréale Saint-Lazare et ses cours mystérieuses. Participez à cette visite remplie d’histoire et de surprises !

Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis place SAint-Louis 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Fontaine Renaissance dédiée à Saint Lazare, Ami de Jésus

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©Ville d’Autun