Aux côtés des cyclistes afghanes, Cosmopolis, Nantes

Aux côtés des cyclistes afghanes Mardi 28 avril, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00

Shannon Galpin nous raconte ses douze années d’aventure et d’engagement humanitaire et journalistique en Afghanistan. Autrice et voyageuse, elle s’est engagée aux côtés des cyclistes afghanes et continue de suivre l’impact du régime des talibans sur leurs vies.

SHANNON GALPIN

Shannon Galpin est la fondatrice de Mountain2Moutain, une organisation à but non lucratif qui porte assistance aux femmes dans les zones de conflit. Elle a également produit le documentaire Afghan Cycles. En 2015, le Comité international olympique lui a décerné un diplôme honorifique pour ses activités visant à promouvoir l’égalité des sexes par le biais du sport.

Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Rencontre avec l’autrice et voyageuse Shannon Galpin