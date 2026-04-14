Aux musées, citoyens !, Musée Savoisien, Chambéry

Aux musées, citoyens ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée Savoisien Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez la Savoie révolutionnaire grâce à un grand jeu théâtralisé ! Au Musée Savoisien, aux Archives Départementales et au château des ducs de Savoie, menez l’enquête en allant à la rencontre de personnages costumés, qui vous feront vivre la Révolution comme si vous y étiez. Entre 19h et 23h, circulez librement et gratuitement d’un lieu à l’autre, pour découvrir cette période troublée et résoudre des énigmes historiques.

Des personnages haut en couleurs vous attendent dans chaque site pour explorer différentes facettes de la Révolution :

– Au Musée Savoisien, rencontrez un évêque et un marchand genevois protestant et une femme en plein divorce pour découvrir l’évolution des mœurs et des croyances dans une société en plein bouleversement.

– Aux Archives Départementales, vous vous confronterez au quotidien des prisonniers, à la justice politique, mais aussi à la démocratisation du droit en discutant avec un juge de paix, un policier et un ancien forçat.

– Au Château des ducs de Savoie, un royaliste et un jacobin vous entraîneront au cœur des intrigues politiques et des luttes de pouvoir entre révolutionnaires, modérés et royalistes.

Musée Savoisien Square de Lannoy de Bissy, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0456424343 http://www.musee-savoisien.fr Collections à caractère régional, centrées sur l’histoire originale de Chambéry et de la Savoie. L’archéologie évoque les agriculteurs et artisans qui vivaient il y a 3.000 ans sur les rives du lac du Bourget ainsi que l’époque gallo-romaine. Le Moyen Âge est représenté par un fonds exceptionnel de Primitifs et de sculptures ainsi que par les peintures murales de Cruet (fin XIIIe siècle). Le parcours historique se poursuit dans les salons (XVIe-XVII) et par le fonds remarquable du médaillier de Savoie. Une approche ethnologique évoque la société agropastorale traditionnelle de la montagne. Débutés en février 2019 les travaux de rénovation du Musée Savoisien sont en toujours en cours. La livraison des travaux reste prévue pour 2022. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Découvrez la Savoie révolutionnaire grâce à un grand jeu théâtralisé ! Au Musée Savoisien, aux Archives Départementales et au château des ducs de Savoie, **menez l’enquête en allant à la rencontre de…

© Département de la Savoie – Image générée par une IA