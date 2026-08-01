AGENDA · Le Mans
Aux sources du Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine 43 Grande Rue Le Mans
mardi 11 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Aux sources du Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11 12:15:00
Date(s) :
2026-08-11
Partez à la découverte de l’espace Eau du musée et des thermes, haut lieu de la vie quotidienne romaine.
Jauge de 25 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Aux sources du Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash La Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans 4 août 2026
- Escape game A la recherche des plans oubliés Thermes romains Le Mans 4 août 2026
- Escape game La Résistance a besoin de vous ! le long de l’escalier des Ponts-Neufs Le Mans 4 août 2026