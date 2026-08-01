Aux sources du Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Aux sources du Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:15:00

Date(s) :

2026-08-11

Partez à la découverte de l’espace Eau du musée et des thermes, haut lieu de la vie quotidienne romaine.

Jauge de 25 personnes. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Aux sources du Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72