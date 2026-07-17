Aux z’arbres citoyens rue de l’église Grand-Failly
dimanche 30 août 2026 · rue de l'église · Grand-Failly
Informations pratiques
Grand-Failly
Aux z’arbres citoyens
rue de l’église jardin Jayoux Grand-Failly Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Evènement festif, culturel, pédagogique
La Commune et l’Association SocioCulturelle de Grand-Failly se sont engagées depuis 25 ans dans une démarche de développement durable.
Le 30 Août 2026 nous proposons un rendez-vous jardin et environnement Aux Z’Arbres Citoyens ! Lors de cette manifestation vous allez découvrir des ateliers, des animations, des spectacles, un marché artisanal , et bien sûr des stands restauration et buvette.
En calèche il sera possible de rejoindre la forêt comestible le jardin Jayoux .
Le 30 AOÛT 2026 nous vous espérons nombreux comme à l’accoutumée.Tout public
0 .
rue de l’église jardin Jayoux Grand-Failly 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 81 67 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive, Cultural, and Educational Event
For the past 25 years, the Municipality and the Grand-Failly Socio-Cultural Association have been committed to a sustainable development initiative.
On August 30, 2026, we’re hosting a gardening and environmental event: Aux Z’Arbres Citoyens! During this event, you’ll discover workshops, activities, performances, a craft market, and, of course, food and beverage stands.
In addition, you’ll have the opportunity to visit the edible forest: “Le Jardin Jayoux.”
On August 30, 2026, we hope to see many of you there, as usual.
L’événement Aux z’arbres citoyens Grand-Failly a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LONGUYONNAIS
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- Nicolas Jules en concert Grand-Failly 24 octobre 2026