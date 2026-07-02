Informations pratiques

Grand-Failly

Nicolas Jules en concert

rue de l’église Grand-Failly Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Entre poésie giflante et rock caressant, le spectacle de Nicolas Jules ne ressemble à aucun autre et lui-même ne ressemble à personne.

Sa voix grave et profonde, son humour pince sans rire et son écriture subtile en font un artiste inhabituel, hors des tendances.

Il vous fera entrer dans son monde. Un monde drôle et vivant avec des émotions simples.

Spectacle offert par la communauté de communes T2L;

Entrée libre.Tout public

0 .

rue de l’église Grand-Failly 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 26 45 18 accueil@t2l-54.fr

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English :

Somewhere between biting poetry and soothing rock, Nicolas Jules’s show is unlike any other—and he himself is unlike anyone else.

His deep, resonant voice, his deadpan humor, and his subtle songwriting make him an unusual artist who defies trends.

He’ll draw you into his world—a funny, vibrant world filled with simple emotions.

Show presented by the T2L Community of Municipalities;

Free admission.

L’événement Nicolas Jules en concert Grand-Failly a été mis à jour le 2026-07-02 par OT LONGUYONNAIS