AVANT-PREMIÈRE DU FILM « DITES LEUR QUE NOUS SOMMES TOUJOURS VIVANTS », La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes
samedi 19 septembre 2026 · La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D · Wizernes
Informations pratiques
AVANT-PREMIÈRE DU FILM « DITES LEUR QUE NOUS SOMMES TOUJOURS VIVANTS » Samedi 19 septembre, 18h30 La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Découvrez l’histoire méconnue des travailleurs forcés du Mur de l’Atlantique à travers un film poignant mêlant archives rares et témoignages. Un hommage aux victimes du camp de Dannes-Camiers et à leur mémoire.
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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