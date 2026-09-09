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AVANT-PREMIÈRE DU FILM « DITES LEUR QUE NOUS SOMMES TOUJOURS VIVANTS », La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

samedi 19 septembre 2026 · La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D · Wizernes

AVANT-PREMIÈRE DU FILM « DITES LEUR QUE NOUS SOMMES TOUJOURS VIVANTS », La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D
Adresse
Rue André Clabaux, Wizernes
Ville
62570 Wizernes
Département
Pas-de-Calais

AVANT-PREMIÈRE DU FILM « DITES LEUR QUE NOUS SOMMES TOUJOURS VIVANTS » Samedi 19 septembre, 18h30 La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Découvrez l’histoire méconnue des travailleurs forcés du Mur de l’Atlantique à travers un film poignant mêlant archives rares et témoignages. Un hommage aux victimes du camp de Dannes-Camiers et à leur mémoire.

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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