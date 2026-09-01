Avant-première exceptionnelle Fini de Rire ! Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Avant-première exceptionnelle Fini de Rire !

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Fini de rire ! L’humour politique au garde à vous ?

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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr

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English :

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L’événement Avant-première exceptionnelle Fini de Rire ! Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge