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Avant-première exceptionnelle Fini de Rire ! Cinévals Saint-Jean-d’Angély

samedi 19 septembre 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinévals
Adresse
1 rue Laurent Tourneur
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6 Tarif réduit

Saint-Jean-d’Angély

Avant-première exceptionnelle Fini de Rire !

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Fini de rire ! L’humour politique au garde à vous ?
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact.cinevals@veocinemas.fr

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English :

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L’événement Avant-première exceptionnelle Fini de Rire ! Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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