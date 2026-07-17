Avant-première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
dimanche 2 août 2026 · Cinéma Rio Borvo · Bourbon-Lancy
Informations pratiques
Bourbon-Lancy
Avant-première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard. .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Avant-première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino
L’événement Avant-première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-07-17 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
À voir aussi à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire)
- Théâtre national Le coup de la cigogne Rue du Parc Bourbon-Lancy 25 juillet 2026
- Ciné-rencontre Sur les chemins noirs avec Justine et Romain Brès Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy 26 juillet 2026
- Marché d’été Place de la Mairie Bourbon-Lancy 7 août 2026
- DON DU SANG Rue Max Boirot Bourbon-Lancy 10 août 2026
- Musée archéologique du Breuil Musée du Breuil Bourbon-Lancy 12 août 2026