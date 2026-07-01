Ciné-rencontre Sur les chemins noirs avec Justine et Romain Brès Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Informations pratiques

Bourbon-Lancy

Ciné-rencontre Sur les chemins noirs avec Justine et Romain Brès

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez à la rencontre de Justine et Romain Brès, autrice et auteur du livre Une famille en chemin à l’issue de la séance du film Sur les chemins noirs . Romain et Justine ont tout quitté pour traverser la diagonale du vide avec leur bébé de 4 mois.

Sur les chemins noirs Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr

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English : Ciné-rencontre Sur les chemins noirs avec Justine et Romain Brès

L’événement Ciné-rencontre Sur les chemins noirs avec Justine et Romain Brès Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-07-17 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I