Avant-première Rencontre Cinéma Sous Les Pommiers Coutances
Avant-première Rencontre Cinéma Sous Les Pommiers Coutances jeudi 7 mai 2026.
Coutances
Avant-première Rencontre Cinéma Sous Les Pommiers
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 21:45:00
Date(s) :
2026-05-07
Projection du documentaire The Thanda Choir en présence de la chorale programmée dans le cadre du festival Jazz Sous Les Pommiers. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Avant-première Rencontre Cinéma Sous Les Pommiers
L’événement Avant-première Rencontre Cinéma Sous Les Pommiers Coutances a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme
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