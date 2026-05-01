Coutances

Cinéma Sous Les Pommiers

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-16 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Du jazz à l’animation, du documentaire aux films du patrimoine, découvrez une programmation qui célèbre la liberté musicale, les histoires de passions, les esprits créatifs… et bien sûr le cinéma.

Au programme, Les Triplettes de Belleville , Tirez sur le pianiste , Mo’ Better Blues , Au rythme de Vera , Quelques notes de liberté et The Thanda Choir .

A ne pas rater, jeudi 7 mai à 20h30 le film The Thanda Choir en présence de la chorale programmée dans le cadre du festival, et la séance du dimanche 10 mai avec Les Triplettes de Belleville (10h accueil sucré, 10h30 projection). .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Cinéma Sous Les Pommiers

L’événement Cinéma Sous Les Pommiers Coutances a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme