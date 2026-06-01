Avec des yeux différents, Orto Botanico di Torino, Torino

Avec des yeux différents Samedi 6 juin, 10h00 Orto Botanico di Torino Torino

Maximum 20 personnes. Entrée payante de 5€ pour tous les participants, à l’exception des enfants de moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

La visite proposée se déroulera dans la partie appelée Jardin, aménagée en 1729 pour l’enseignement de la botanique, qui à l’époque était liée au secteur médical et pharmaceutique. L’organe de la vue sera le protagoniste de l’activité en explorant ensemble les plantes présentes en comparant la vision de l’œil humain avec celle de certains animaux. La visite est ouverte à tous ceux qui veulent découvrir comment les végétaux utilisent des couleurs ou des formes pour attirer les animaux qui servent à la pollinisation.

Orto Botanico di Torino Viale Mattioli 25, 10125 Torino, Piemonte Torino 10125 San Salvario Torino Piemonte +39 011 6705970 http://www.ortobotanico.unito.it [{« type »: « email », « value »: « valeria.fossa@unito.it »}] Le jardin botanique de Turin a été fondé en 1729 par la volonté de Victor-Amédée II. Depuis sa fondation, il a pour objectif de diffuser la connaissance des plantes, leurs utilisations et leur écologie et est impliqué par le Département des sciences de la vie et de la biologie des systèmes dans la recherche scientifique sur les plantes et leur conservation.

La visite proposée se déroulera dans la partie appelée Jardin, aménagée en 1729 pour l’enseignement de la botanique, qui à l’époque était liée au secteur médical et pharmaceutique. L’organe de la vue

©Loïc Maurice Mingozzi