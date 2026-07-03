Avec les pieds Hors les murs à venir

Informations pratiques

Chez les Moute, on dîne comme d’habitude. Enfin presque. Car au milieu de la table familiale a poussé un acacia. Face à ce bouleversement, le Père résiste, attaché à son confort et à ses certitudes. Autour de lui, la Mère, joyeuse et insaisissable, laisse glisser la tempête, tandis que l’Enfant, figure mystérieuse et étonnamment sage, invite à la curiosité et à l’ouverture.

Écrite par l’autrice Nicole Genovese et mise en scène, en format de poche, par Jeanne Desoubeaux, cette fable burlesque et sensible parle de changement, de peur et d’attachement. L’arbre devient le symbole de ce qui arrive sans prévenir et nous oblige à nous déplacer. Un spectacle réjouissant à partager en famille, qui invite à rire autant qu’à réfléchir sur l’altérité.

Un acacia qui pousse au milieu de la table, en plein dîner de famille… Mêlant théâtre et musique, Avec les pieds offre un conte à la fois drôle et tendre, qui raconte comment l’irruption de l’Autre dans nos vies bouscule nos repères et peut tout transformer.

Du jeudi 28 janvier 2027 au samedi 06 février 2027 :

mardi

de 20h00 à 21h00

dimanche

de 16h00 à 17h00

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

De 9 à 27€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-28T20:00:00+01:00

fin : 2027-02-06T20:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-28T19:00:00+02:00_2027-01-28T20:00:00+02:00;2027-01-29T19:00:00+02:00_2027-01-29T20:00:00+02:00;2027-01-30T18:00:00+02:00_2027-01-30T19:00:00+02:00;2027-01-31T16:00:00+02:00_2027-01-31T17:00:00+02:00;2027-02-02T20:00:00+02:00_2027-02-02T21:00:00+02:00;2027-02-04T19:00:00+02:00_2027-02-04T20:00:00+02:00;2027-02-05T19:00:00+02:00_2027-02-05T20:00:00+02:00;2027-02-06T18:00:00+02:00_2027-02-06T19:00:00+02:00

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