Koulounisation Hors les murs À venir

Informations pratiques

Découvrant Alger, Salim Djaferi explore les librairies en vain : aucun rayon sur la guerre d’Algérie. Jusqu’à ce qu’une libraire lui signale : « Les ouvrages sur la guerre d’Algérie se trouvent au rayon Révolution. » Évidemment : en Algérie c’était une révolution, pas une guerre !

Qui choisit les mots ? Pour qui ? Recouvrent-ils les mêmes faits ? De cette prise de conscience, le metteur en scène franco-algérien mène une passionnante enquête sur la force du langage, sur les failles qu’il crée entre les êtres qui n’en possèdent pas tous·tes la même maîtrise. De rencontres en anecdotes, Koulounisation se nourrit de récits intimes pour redonner toute leur valeur aux mots confisqués par l’histoire.

Comment dit-on « colonisation » en arabe ? Tout commence avec cette question de Salim Djaferi posée à sa mère. « Koulounisation », répond-elle à l’époque. Déjà présenté au TPM en 2023, ce spectacle documentaire et sensible révèle tout le pouvoir du langage et sa charge politique.

Du mardi 01 juin 2027 au vendredi 04 juin 2027 :

vendredi

de 14h30 à 15h40

jeudi

de 20h00 à 21h10

mercredi

de 20h00 à 21h10

mardi

de 19h00 à 20h10

payant

De 9 à 27 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-01T22:00:00+02:00

fin : 2027-06-04T18:40:00+02:00

Date(s) : 2027-06-01T19:00:00+02:00_2027-06-01T20:10:00+02:00;2027-06-02T20:00:00+02:00_2027-06-02T21:10:00+02:00;2027-06-03T20:00:00+02:00_2027-06-03T21:10:00+02:00;2027-06-04T14:30:00+02:00_2027-06-04T15:40:00+02:00

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