Informations pratiques

Heiligenstein

Avent Noël à Heiligenstein

Rue des fleurs Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 16:00:00

fin : 2026-11-28 21:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Venez découvrir un charmant marché de Noël, où une multitude de stands vous attendent pour vous émerveiller.

Venez découvrir un charmant marché de Noël, où une multitude de stands vous attendent pour vous émerveiller. Profitez d’une ambiance chaleureuse, avec des propositions de petite restauration savoureuse, des ateliers créatifs pour petits et grands, et bien plus encore.

Laissez-vous envoûter par la magie de Noël et plongez dans cette expérience féérique ! 0 .

Rue des fleurs Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 23 28 22 mairie@heiligenstein.fr

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English :

Come and discover a charming Christmas market, where a multitude of stalls await to fill you with wonder.

L’événement Avent Noël à Heiligenstein Heiligenstein a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du pays de Barr