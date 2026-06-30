Aventures Andernos Andernos-les-Bains
lundi 6 juillet 2026 · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Aventures Andernos
Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-06
Des activités sportives dédiées aux jeunes âgés de 11 à 17 ans !
7 stages hebdomadaires du lundi au vendredi selon les thématiques wakeboard, sports aquatiques (surf, water jump…., et un séjour itinérant, Tour du Bassin en VTT (3 jours), encadrés par des éducateurs sportifs.
Animations de 9h à 17h (repas midi et gouter).
→Tarif selon quotient familial. Inscriptions sur le Kiosque famille via andernos.fr -limitées à 2 semaines maximum sur les 7 proposées. .
Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 16 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aventures Andernos
L’événement Aventures Andernos Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Rencontre avec Mathilde de Lagausie Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains 30 juin 2026
- Peintres sous les étoiles Place Louis David Andernos-les-Bains 30 juin 2026
- CAP 33 Andernos-les-Bains 1 juillet 2026
- Exposition de peintures, photographies et sculptures Maison Louis David Andernos-les-Bains 1 juillet 2026
- Crépuscule forestier Parking du nouveau cimetière Andernos-les-Bains 2 juillet 2026