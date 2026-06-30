Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Aventures Andernos

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Des activités sportives dédiées aux jeunes âgés de 11 à 17 ans !

7 stages hebdomadaires du lundi au vendredi selon les thématiques wakeboard, sports aquatiques (surf, water jump…., et un séjour itinérant, Tour du Bassin en VTT (3 jours), encadrés par des éducateurs sportifs.

Animations de 9h à 17h (repas midi et gouter).

→Tarif selon quotient familial. Inscriptions sur le Kiosque famille via andernos.fr -limitées à 2 semaines maximum sur les 7 proposées. .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 31 16 47

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English : Aventures Andernos

L’événement Aventures Andernos Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Andernos-les-Bains