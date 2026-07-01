Aventurez-vous dans le tunnel de captation d’une source, Source du Crot de la Doux, Bouilly

Informations pratiques

Aventurez-vous dans le tunnel de captation d’une source Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Source du Crot de la Doux Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Aventurez-vous sur un parcours guidé de 500 mètres sous terre dans un tunnel en briques datant de 1868 et découvrez son fonctionnement, son histoire et ses travaux !

Départ de la visite toutes les 30 min.

Source du Crot de la Doux Rue de la Fontaine, 10320 Bouilly Bouilly 10320 Aube Grand Est 06 76 73 24 99 La source du Crot de Doux est une source captée au Sud de Bouilly, avec un tunnel maçonné de 600 mètres de long. Réalisé en 1868, le tunnel de captation de la source a fait de Bouilly la première commune auboise dotée d’un réseau de distribution d’eau. Pour accéder à la source, suivez le chemin au bout de la rue de la Fontaine. Parcours de 500 mètres, sous terre.

Aventurez-vous sur un parcours guidé de 500 mètres sous terre dans un tunnel en briques datant de 1868 et découvrez son fonctionnement, son histoire et ses travaux !

© TDR