Venez en apprendre plus sur les chauves-souris, Source du Crot de la Doux, Bouilly

Informations pratiques

Venez en apprendre plus sur les chauves-souris Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Source du Crot de la Doux Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accompagnés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, vous partez à la découverte de la vie des chauves-souris dans leur lieu d’hivernage.

Départ toutes les 30 min.

Source du Crot de la Doux Rue de la Fontaine, 10320 Bouilly Bouilly 10320 Aube Grand Est 06 76 73 24 99 La source du Crot de Doux est une source captée au Sud de Bouilly, avec un tunnel maçonné de 600 mètres de long. Réalisé en 1868, le tunnel de captation de la source a fait de Bouilly la première commune auboise dotée d’un réseau de distribution d’eau. Pour accéder à la source, suivez le chemin au bout de la rue de la Fontaine. Parcours de 500 mètres, sous terre.

Accompagnés par le conservateur du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne, vous partez à la découverte de la vie des chauves-souris dans leur lieu d’hivernage.

© TDR