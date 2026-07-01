Journée du patrimoine animation chauves-souris, Bouilly, Bouilly

Informations pratiques

Journée du patrimoine animation chauves-souris Dimanche 20 septembre, 11h00 Bouilly Aube

Sur inscription, Sortie Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature.

Bouilly Bouilly 10320 Bouilly 10320 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature. Chauve-souris Chiroptères

©Y. Peyrard