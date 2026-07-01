Journée du patrimoine animation chauves-souris, Bouilly, Bouilly
dimanche 20 septembre 2026 · Bouilly
Informations pratiques
Journée du patrimoine animation chauves-souris Dimanche 20 septembre, 11h00 Bouilly Aube
Sur inscription, Sortie Gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature.
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Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature. Chauve-souris Chiroptères
©Y. Peyrard