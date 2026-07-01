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Journée du patrimoine animation chauves-souris, Bouilly, Bouilly

dimanche 20 septembre 2026 · Bouilly

Journée du patrimoine animation chauves-souris, Bouilly, Bouilly

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bouilly
Adresse
Bouilly 10320
Ville
10320 Bouilly
Département
Aube
Tarif
Sur inscription, Sortie Gratuite

Journée du patrimoine animation chauves-souris Dimanche 20 septembre, 11h00 Bouilly Aube

Sur inscription, Sortie Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature.

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Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature. Chauve-souris Chiroptères

©Y. Peyrard

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