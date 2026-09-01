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Aveyr’auto 2026 ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

samedi 26 septembre 2026 · ZI les Gravasses · Villefranche-de-Rouergue

Aveyr’auto 2026 ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
ZI les Gravasses
Adresse
Avenue du 8 Mai
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
0 Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

Aveyr’auto 2026

ZI les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

1er Salon Aveyr’auto !

Plus de 30 spécialistes de l’auto.
100 véhicules présents sur les 2 jours.
0  .

ZI les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 49 11 58 67 

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English :

1st Aveyr’auto Show!

More than 30 auto specialists.
100 vehicles on display over the 2 days.

L’événement Aveyr’auto 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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