Aveyr’auto 2026 ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue
samedi 26 septembre 2026 · ZI les Gravasses · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Aveyr’auto 2026
ZI les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
1er Salon Aveyr’auto !
Plus de 30 spécialistes de l’auto.
100 véhicules présents sur les 2 jours.
0 .
ZI les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 49 11 58 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1st Aveyr’auto Show!
More than 30 auto specialists.
100 vehicles on display over the 2 days.
L’événement Aveyr’auto 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Et demain sera l’aube Villefranche-de-Rouergue 11 septembre 2026
- Conférence Mon histoire d’amour avec les chemins de Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12 septembre 2026
- Une journée de contes avec nos aînés Villefranche-de-Rouergue 12 septembre 2026
- Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier Villefranche-de-Rouergue 13 septembre 2026
- Bébé en balade à Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 14 septembre 2026