Fête de la Rive Gauche Villefranche-de-Rouergue
vendredi 4 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Fête de la Rive Gauche
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Rendez-vous pour la fête de la rive gauche, au programme repas, musique, manège, pétanque !
Programme complet à venir.
Fête foraine place de la République tout le week-end. .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 28 61
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English :
Join us for the Left Bank Festival! On the program: food, music, a carnival, and pétanque!
L’événement Fête de la Rive Gauche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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