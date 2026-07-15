UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villefranche-de-Rouergue

Fête de la Rive Gauche Villefranche-de-Rouergue

vendredi 4 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Fête de la Rive Gauche Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Fête de la Rive Gauche

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-04

Rendez-vous pour la fête de la rive gauche, au programme repas, musique, manège, pétanque !
Programme complet à venir.
Fête foraine place de la République tout le week-end.   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 28 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the Left Bank Festival! On the program: food, music, a carnival, and pétanque!

L’événement Fête de la Rive Gauche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)