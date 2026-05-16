Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Récital de piano de Chopin

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez écouter un superbe récital de piano dans un cadre magnifique.

C’est à la chapelle des Pénitents Noirs que le concertiste Philippe Alegre interprétera les œuvres de Chopin. .

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

Come and enjoy a superb piano recital in a magnificent setting.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Récital de piano de Chopin Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)