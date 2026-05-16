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Labyrinthe musical en Rouergue Récital de piano de Chopin Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Récital de piano de Chopin Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Récital de piano de Chopin Villefranche-de-Rouergue mercredi 12 août 2026.

Adresse : Boulevard de Haute Guyenne

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif : 55 55 85 Tarif de base plein tarif Pass VIP

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Récital de piano de Chopin

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif
Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez écouter un superbe récital de piano dans un cadre magnifique.
C’est à la chapelle des Pénitents Noirs que le concertiste Philippe Alegre interprétera les œuvres de Chopin.   .

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 

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English :

Come and enjoy a superb piano recital in a magnificent setting.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Récital de piano de Chopin Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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