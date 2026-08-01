Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Je vous aime Fruits d’Allégresse

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Mécène

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez découvrir le spectacle JE VOUS AIME de la compagnie Haut en couleur.

JE VOUS AIME va à la rencontre de Roberta, une marginale qui a choisi de vivre devant une gare. Ce lieu de passage, elle l’affectionne beaucoup. Tous les jours, elle y voit passer des habitués. Elle les connaît par cœur, elle les observe. Eux, ils ne la remarquent pas ou font style de ne pas la voir. Jusqu’au jour où elle va leur dire Je vous aime . Elle va ainsi ouvrir les yeux de ces gens qui traversent leur vie plus que d’ habitude. Elle va leur donner un sens à leur amour, à l’amour.

Théâtre de rue mené par deux comédiennes. Un spectacle d’une durée d’1h proposé par Fruits d’Allégresse.

Réservation par sms au 06.56.69.43.35 15 .

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 56 69 43 35 fruitsdallegresse@gmail.com

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English :

Come see the show *JE VOUS AIME* by the Haut en couleur theater company.

L’événement Je vous aime Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)