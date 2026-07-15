Le vieux et l’autre , spectacle de cirque à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue
mardi 4 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Le vieux et l’autre , spectacle de cirque à la Basse-Cour
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
C’est le Festival en Bastides à la Basse-Cour !
Au programme:
Le vieux et l’autre , un spectacle de cirque et pour le repas, planche / salade !
11h00 11h30: le vieux et l’autre , spectacle de cirque programmé par le Festival en Bastides, à la Basse-Cour
12h00: Repas Planche / Salade .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com
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English :
It’s the Festival in the Bastides %E0 la Basse-Cour!
On the program:
The Old Man and the Other, a circus show, and for dinner, a platter and salad!
L’événement Le vieux et l’autre , spectacle de cirque à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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