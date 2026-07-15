Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Le vieux et l’autre , spectacle de cirque à la Basse-Cour

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

C’est le Festival en Bastides à la Basse-Cour !

Au programme:

Le vieux et l’autre , un spectacle de cirque et pour le repas, planche / salade !

11h00 11h30: le vieux et l’autre , spectacle de cirque programmé par le Festival en Bastides, à la Basse-Cour

12h00: Repas Planche / Salade .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

It’s the Festival in the Bastides %E0 la Basse-Cour!

On the program:

The Old Man and the Other, a circus show, and for dinner, a platter and salad!

L’événement Le vieux et l’autre , spectacle de cirque à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)