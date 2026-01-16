Opéra Bastide Les Voix du futur Villefranche-de-Rouergue
Opéra Bastide Les Voix du futur Villefranche-de-Rouergue jeudi 23 juillet 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Opéra Bastide Les Voix du futur
25 Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Présentation publique des jeunes artistes en formation au festival, dans le cadre intime de la Chapelle Saint-Jacques (1455).
Dans l’écrin moyenâgeux et chatoyant de la Chapelle Saint-Jacques, laissez-vous entraîner dans une véritable découverte des Voix du futur, portée par de jeunes chanteurs dont la fougue et la sensibilité font déjà frissonner les promesses de demain.
De cette rencontre heureuse entre la pierre séculaire et la jeunesse ardente des voix, naît une atmosphère rare et envoûtante tantôt d’une infinie délicatesse, tantôt chargée de mélancolie ou traversée d’une vibrante exaltation. Ici, chaque note s’élève comme une promesse d’évasion, chaque silence devient un soupir, et la beauté — capricieuse et sublime — semble avoir élu domicile pour la soirée. 12 .
25 Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 88 71 27 00 contact@operabastide.com
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English :
Public presentation of young artists in training at the festival, in the intimate setting of the Chapelle Saint-Jacques (1455).
L’événement Opéra Bastide Les Voix du futur Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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