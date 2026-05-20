Concerts de carillon l’été Villefranche-de-Rouergue
Concerts de carillon l’été Villefranche-de-Rouergue samedi 25 juillet 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Concerts de carillon l’été
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-10 2026-08-23
Concerts de carillon à Collégiale de Villefranche-de-Rouergue.
samedi 25 juillet 18h-19h Concert de Christine Vanhoutte, maître-carillonneur à Pamiers
lundi 10 août 18h-19h: Concert du carillonneur néerlandais Dick Van Djirk (Neuwergein)
dimanche 23 août 18h-19h : Concert du carillonneur espagnol Blai Ciurana Abelli (Barcelone)
autres dates en préparation
et, chaque semaine, auditions de carillon durant les marchés du jeudi et du samedi de 9h30 à 10h15 .
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 17 04 20 76 amiscarillonvfr@gmail.com
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English :
Carillon concerts at Collégiale de Villefranche-de-Rouergue.
L’événement Concerts de carillon l’été Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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