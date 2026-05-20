Villefranche-de-Rouergue

Concerts de carillon l’été

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-10 2026-08-23

Concerts de carillon à Collégiale de Villefranche-de-Rouergue.

samedi 25 juillet 18h-19h Concert de Christine Vanhoutte, maître-carillonneur à Pamiers

lundi 10 août 18h-19h: Concert du carillonneur néerlandais Dick Van Djirk (Neuwergein)

dimanche 23 août 18h-19h : Concert du carillonneur espagnol Blai Ciurana Abelli (Barcelone)

autres dates en préparation

et, chaque semaine, auditions de carillon durant les marchés du jeudi et du samedi de 9h30 à 10h15 .

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 17 04 20 76 amiscarillonvfr@gmail.com

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English :

Carillon concerts at Collégiale de Villefranche-de-Rouergue.

L’événement Concerts de carillon l’été Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)