Lecture Incarnée Villefranche-de-Rouergue
Lecture Incarnée Villefranche-de-Rouergue vendredi 26 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Lecture Incarnée
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Venez participer à la lecture incarnée et aux repas proposés !
Venez participer au repas plancha à partir de 19h30 et à la lecture incarnée à partir de 20h30 avec les Stabat Mater Furiousa. .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 21 78 54 90 labassecourvdr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the readings and meals on offer!
L’événement Lecture Incarnée Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Cause-café Villefranche-de-Rouergue 12 juin 2026
- Les Bastides en Meule Bleue Villefranche-de-Rouergue 13 juin 2026
- LES BASTIDES EN MEULE BLEUE – PLACE BERNARD LHEZ Villefranche De Rouergue 13 juin 2026
- Etreinte du dimanche à La Basse Cour Villefranche-de-Rouergue 14 juin 2026
- Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue 16 juin 2026