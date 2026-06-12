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Lecture Incarnée Villefranche-de-Rouergue

Lecture Incarnée Villefranche-de-Rouergue

Lecture Incarnée Villefranche-de-Rouergue vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 10 rue Jacques Borelly

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Lecture Incarnée

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Venez participer à la lecture incarnée et aux repas proposés !
Venez participer au repas plancha à partir de 19h30 et à la lecture incarnée à partir de 20h30 avec les Stabat Mater Furiousa.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 21 78 54 90  labassecourvdr@gmail.com

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English :

Come and take part in the readings and meals on offer!

L’événement Lecture Incarnée Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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