Villefranche-de-Rouergue

Lecture Incarnée

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez participer à la lecture incarnée et aux repas proposés !

Venez participer au repas plancha à partir de 19h30 et à la lecture incarnée à partir de 20h30 avec les Stabat Mater Furiousa. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 21 78 54 90 labassecourvdr@gmail.com

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English :

Come and take part in the readings and meals on offer!

L’événement Lecture Incarnée Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)