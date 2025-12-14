Les Bastides en Meule Bleue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Une balade en meule bleue pour découvrir notre beau patrimoine et un festival de musique festif, convivial et familial !​

Programmation en cours. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 21 06 32 58 bastidesevents12@gmail.com

English :

A ride on a blue millstone to discover our beautiful heritage and a festive, family-friendly music festival!

