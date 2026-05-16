Villefranche-de-Rouergue

Spectacle fin d’année Vitadanse

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Spectacle de fin d’année !

Intergénération enfants, ados et adultes, et interdanse hip hip breack danse, chacha, rock, tango …

Pour la 1ère fois, les élèves de l’association, petits et grands, vont se produire en cette fin d’année de danse ! Les styles et les générations se mélangent !

Blaise assurera coordination et animations musicales.

Sur place, buvette, pâtisseries et places assises.

Ambiance chaleureuse et interaction avec le public. 5 .

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 03 16 93 52 vitadanse12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

End-of-year show!

Intergeneration: children, teens and adults, and inter-dance: hip hip breack dance, chacha, rock, tango…

L’événement Spectacle fin d’année Vitadanse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)