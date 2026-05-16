Spectacle fin d’année Vitadanse Villefranche-de-Rouergue
Spectacle fin d’année Vitadanse Villefranche-de-Rouergue vendredi 19 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Spectacle fin d’année Vitadanse
Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Spectacle de fin d’année !
Intergénération enfants, ados et adultes, et interdanse hip hip breack danse, chacha, rock, tango …
Pour la 1ère fois, les élèves de l’association, petits et grands, vont se produire en cette fin d’année de danse ! Les styles et les générations se mélangent !
Blaise assurera coordination et animations musicales.
Sur place, buvette, pâtisseries et places assises.
Ambiance chaleureuse et interaction avec le public. 5 .
Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 03 16 93 52 vitadanse12@gmail.com
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English :
End-of-year show!
Intergeneration: children, teens and adults, and inter-dance: hip hip breack dance, chacha, rock, tango…
L’événement Spectacle fin d’année Vitadanse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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